Твердой договоренности о сроках встречи министров ИД Армении и Азеррбайджана пока нет: Балаян

Твердой договоренности о сроках встречи министров ИД Армении и Азеррбайджана пока нет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, есть предложение сопредседателей МГ ОБСЕ, однако договоренности пока нет. «Как только такая договореннлость будет, мы сообщим»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Отвечая на вопрос о возможности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, Тигран Балаян заметил, что в этом вопросе необходимо исходить из того, что встреча не самоцель, а исходить из ее целесообразности.

Балаян напомнил, что в одном из своих недавних интервью премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Но здесь нужно исходить из того, что встреча – не самоцель, она должна быть содержательной. Содержанием может стать достижение новых соглашений или подтверждение прежних", — сказал представитель МИД.

Он добавил, что речь идет, в частности, о договоренностях, достигнутых в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Что касается возможной встречи глав МИД Армении и Азербайджана, то четкой договоренности по этому поводу нет.

Напомним, что 16-го октября прошлого года в Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым. Встреча была организована по инициативе сопредседателей Минской группы и прошла при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в женевской резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях. После встречи состоялась беседа президентов без свидетелей. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана распространили заявление по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.

В заявлении говорится:

«На организованной под патронажем сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) 16 октября в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева присутствовали также министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров. На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Встреча прошла в конструктивной обстановке.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили удовлетворение в связи с состоявшимися после длительного перерыва прямыми переговорами. Они по-прежнему готовы продолжать работать со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел».

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года по всей протяженности арцахско-азербайджанской линии соприкосновения начались ожесточенные вооруженные столкновения между ВС Азербайджана и Армией обороны Республики Арцах. Наиболее ожесточенные бои шли в северном и северо-восточном направлениях передовой линии фронта.

16-го мая президент Армении Серж Саргсян встречался в Вене с комиссаром по внешней политике ЕС Федерикой Могерини, госсекретарем США Джоном Керри, с представителями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во встрече президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева принимали участие госсекретарь США Джон Керри, министр ИД РФ Лавров, госсекретарьФранции по европейским вопросам Арлем Дезир, а также министры ИД Армении и Азербайджана Налбандян и Мамедьяров, послы Игорь Попов (РФ), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андре (Франция), а также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспрчик. Были обсуждены сложившаяся, вследствие грубого нарушения перемирия в зоне Kарабахского конфликта в начале апреля текущего года, ситуация и пути выхода из нее. Представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ подчеркнули необходимость неукоснительного исполнения соглашений о перемирии 1994 г. и об укреплении перемирия 1995 г.

Было достигнуто согласие о принятии мер по внедрению механизмов мониторинга выполнения этих соглашений и расследования нарушений перемирия, увеличении возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, возможном возобновлении переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Следующая встреча между президентами Армении, России и Азербайджана состоялась в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Во время встречи были подтверждены договоренности, достигнутые в Вене. До сих пор эти механизмы не претворены в жизнь.