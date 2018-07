Метеоспутник США снял видео дыма от пожаров в Калифорнии

Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) в понедельник показало, как выглядят с орбиты Земли природные пожары в штате Калифорния,разместив соответствующее видео. По данным NOAA, "на этой неделе опасная волна жары" может усугубить обстановку, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны предупредило в понедельник об экстремальных условиях в зонах бедствия. Как отмечают в ведомстве, "постоянное изменение направления ветра" и засуха вносят "лепту в стремительное распространение" огня.

Согласно данным управления, самый крупный из восьми пожаров в штате, полыхающий в округе Шаста, охватил территорию размером 330,2 кв. км. Его удалось локализовать на 20% по сравнению с 5% в воскресенье. Из-за возгорания, бушующего в Шаста на протяжении уже недели, эвакуированы почти 40 тыс. человек.

Пожары на севере Калифорнии могут нанести ущерб на сумму более $100 млн. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на страховую компанию Aon Benfield.

Пожар уничтожил уже 723 здания и угрожает еще как минимум 5 тыс. строений. В результате стихии погибло шесть человек.

NOAA's #GOES17 satellite saw smoke from the #wildfires in northern #California late yesterday, note the high white clouds blowing over the brown-colored smoke beneath. This week a dangerous heatwave with triple digit temps is expected to exacerbate the situation. pic.twitter.com/NhroaD3RuB