Армения обратилась к послу Анджею Каспршику с просьбой проведения мониторингов ОБСЕ на нахиджеванском направлении

Армянская сторона придает важность проведению мониторингов ОБСЕ, в том числе в нахиджеванском направлении, считая, что они могут быть сдерживающим фактором. С этой просьбой армянская сторона обратилась к личному представителю действующего председателя ОБСЕ послу Анджею Каспршику, однако Азербайджан отказывается от проведения мониторинга на этом направлении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«В последнее время, в свете провокаций Азербайджана, армянская сторона несколько раз обратилась к личному представителю действующего председателя ОБСЕ послу Анджею Каспршику, с просьбой проведения мониторингов ОБСЕ, однако Азербайджан отказывается от проведения мониторинга на этом направлении. Армянская сторона продолжает вести переговоры в этом направлении»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Кроме того, Армения продолжает поднимать вопрос незаконной ;передачи Азербайджану оружия через территорию Словакии, вопрос подня т ОБСЕ, с учетом председательства Словакии в ОБСЕ»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.