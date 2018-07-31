Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил нового главного советника
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Арсена Гаспаряна своим главным советником. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.
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