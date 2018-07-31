AFP: более 500 туристов эвакуировали с вулкана Ринджани в Индонезии

Более 500 туристов, большинство из которых иностранцы, эвакуировали во вторник с вулкана Ринджани на острове Ломбок в Индонезии, где те были заблокированы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя местной службы спасения.

"543 туриста были эвакуированы. Их здоровью ничего не угрожает", - приводит агентство его слова. Отмечается, что поиски еще шести пропавших в горах продолжаются.

Ранее близ города Матарам (319 тыс. жителей) на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его очаг залегал на глубине 7,5 км. Согласно информации агентства Kyodo, более 800 туристов оказались заблокированными на горе возле вулкана Ринджани, среди них 311 тайцев, а также приехавшие из США, Соединенного Королевства, Малайзии, Канады, Франции, Нидерландов и Сингапура иностранцы. По меньшей мере 14 человек стали жертвами стихии, общее число пострадавших - 162. Россиян среди пострадавших нет.

В районе землетрясения зафиксировано 11 повторных толчков магнитудой до 5,7. Пострадали тысячи домов, часть из них полностью разрушена. Власти в срочном порядке приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани, который считается популярной достопримечательностью острова, из-за опасности возникновения оползней.



