Трамп рассказал о планах ЕС строить порты для импорта газа из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Евросоюзом планы строительства портов для поставок американского сжиженного газа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом он рассказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которую транслировал телеканал CBS News.

«Мы уже обсуждаем с Евросоюзом вопрос строительства 9-11 портов, чтобы мы могли отправлять наш газ в Европу», — сказал он, добавив, что возведение этих объектов будет оплачиваться из бюджета ЕС.

25 июля сообщалось, что Евросоюз уступил Трампу в торговой войне. Среди прочего, страны Старого Света согласились увеличить импорт газа из США, а также снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что российский проект «Северный поток-2» делает Европу зависимой от России и его энергоресурсов. Он обещает, что американский сжиженный газ будет конкурировать с российским топливом на европейском рынке.