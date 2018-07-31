Европейские индексы - 30-07-18

МОСКВА, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.48% и составил 12798.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.37% и составил 5491.22 пункта, британский FTSE снизился на 0.01% и составил 7700.85 пункта, а российский RTSI вырос на 0.93% и составил 1162.42 пункта.