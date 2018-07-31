Европейские индексы - 30-07-18
МОСКВА, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.48% и составил 12798.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.37% и составил 5491.22 пункта, британский FTSE снизился на 0.01% и составил 7700.85 пункта, а российский RTSI вырос на 0.93% и составил 1162.42 пункта.
- 10:22 Премьер Италии заявил, что его страна не собирается покидать Евросоюз
- 10:11 Иран назвал условие возвращения к переговорам с США
- 10:07 СМИ: сирийские военные взяли под контроль линию разъединения войск с Израилем на Голанах
- 09:58 Студенты АрГУ принимают участие в ряде программ
- 09:55 AFP: более 500 туристов эвакуировали с вулкана Ринджани в Индонезии
- 09:50 Трамп рассказал о планах ЕС строить порты для импорта газа из США
- 09:10 В честь президента Италии Серджио Маттареллы от имени президента Армена Саркисяна дан государственный обед
- 09:08 Европейские индексы - 30-07-18
- 09:07 Американские индексы снизились - 30-07-18
- 09:06 Цены на цветные металлы - 30-07-18
- 09:04 Цены на драгоценные металлы выросли - 30-07-18
- 09:03 Цены на нефть выросли - 30-07-18
- 30.07-21:59 Россия, Иран, Турция и ООН проведут 31 июля в Сочи консультации по Сирии
- 30.07-21:41 В Китае с начала года наказали за расточительство более 36 тысяч чиновников
- 30.07-21:18 Предстоящие на 31 июля мероприятия
- 30.07-21:05 В Минске назвали бредом сообщения об инсульте у Лукашенко
- 30.07-20:46 Известны имена армян, ставших жертвами пожара в Адлере
- 30.07-20:34 Джигарханян через суд потребовал от бывшей жены несколько миллионов рублей
- 30.07-20:20 Президенты Республики Армения и Итальянской Республики выступили с заявлениями
- 30.07-20:12 В резиденции президента Армении состоялась армяно-итальянская встреча на высоком уровне
- 30.07-20:03 Армения может рассчитывать на поддержку и дружбу Италии: президент Маттарелла представил направления сотрудничества
- 30.07-19:40 Президент Италии посетил вместе с дочерью Матенадаран
- 30.07-19:28 Президент Республики Армения наградил президента Республики Италии Серджио Маттареллу Орденом Славы
- 30.07-19:07 Италия продолжит поддерживать сопредседательство МГ ОБСЕ и углубит отношения с Арменией: Армени Саркисян
- 30.07-18:53 Россия проявляла себя в качестве ответственного посредника в вопросе нагорно- карабахского урегулирования: официальный представитель МИД РФ
- 30.07-17:56 В числе жертв в результате пожара в Адлере есть четверо армян
- 30.07-17:44 В течение 16 дней нет информации о находящемся в азербайджанском плену Карене Казаряне: омбудсмен
- 30.07-17:29 В резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи президента Италии
- 30.07-16:39 В США оценили возможные последствия соглашения Трампа и Юнкера
- 30.07-16:31 Арцрун Ованнисян представил детали учений НАТО в Грузии, в которых примет участие Армения
- 30.07-16:22 Объявленный в международный розыск Арам Варданян задержан в Дубайском аэропорту
- 30.07-16:10 Премьер-министр Армении провел обсуждение по вопросам экономических монополий
- 30.07-16:05 На международной математической студенческой олимпиаде команда ЕГУ завоевала 4 медали
- 30.07-15:46 Лавров: G20 все больше будет заниматься политическими вопросами
- 30.07-15:21 Сестра погибшего в одной из колоний в РФ армянина утверждает, что ее брата пытали и убили
16:54, 25.07.2018
Просмотрели 2714 раз Супруга премьер-министра Армении объявила о старте кампании “Женщины ради мира”
14:58, 25.07.2018
Просмотрели 1590 раз Программа «Шаг к дому» примет сотен юношей и девушек из диаспоры
00:18, 28.07.2018
Просмотрели 1399 раз Суд удовлетворил ходатайство об аресте Роберта Кочаряна
21:15, 27.07.2018
Просмотрели 1016 раз Никол Пашинян в Санкт-Петербурге возложил цветы к памятнику Комитасу и посетил Эрмитаж
17:00, 28.07.2018
Просмотрели 992 раз Армянская культура, памятники архитектуры, прекрасные пейзажи — Travelblog.lv открывает Армению во всем ее обаянии и сути