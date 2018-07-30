Россия, Иран, Турция и ООН проведут 31 июля в Сочи консультации по Сирии

Четырехсторонние консультации с участием российской, иранской и турецкой делегаций, а также спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры пройдут в Сочи 31 июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"На завтра у нас намечено пленарное заседание. Утром состоятся еще плотные консультации в четырехстороннем формате: страны - гаранты [сирийского перемирия] и Стаффан де Мистура", - отметил Лаврентьев.

"Делегация сирийской оппозиции тоже находится здесь и проводит активные консультации с турецкой делегацией и представителями ООН. Мы, конечно, [с ними тоже] встретимся, произойдет это уже, скорее всего, завтра", - добавил он.

Ранее состоялась встреча между представителями России и Сирии, прошли консультации российской и иранской делегаций, а также встреча с де Мистурой.

В понедельник в Сочи началась двухдневная Международная встреча высокого уровня по Сирии под председательством стран - гарантов перемирия в этой арабской республике (России, Ирана и Турции). Главными темами являются формирование сирийского конституционного комитета, ситуация в зонах деэскалации и возвращение беженцев, а также другие вопросы гуманитарного характера, включая обмен пленными и удерживаемыми лицами между сторонами конфликта.