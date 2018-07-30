Известны имена армян, ставших жертвами пожара в Адлере

В числе жертв в результате пожара в районе Адлера города Сочи есть четверо армян – Нирвард Степановна Арутюнян (1950 г.р.), Наира (1992 г.р.), Ева (2009 г.р.) и Анна Барсегяны (1962 г.р.).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Артур Барсегян (1951 г.р.) также пострадал.

Ставший причиной гибели восьми человек пожар произошел рано утром, в 5:40 по московскому времени. На улице Просвещения, часть которой проходит по полосе отвода железной дороги, загорелась двухэтажная бытовка — временное строение, в котором жили рабочие. Судя по всему, здание занялось от мангала, непотушенного накануне вечером. Огонь добрался до бытовки рано утром, когда все еще спали. Поэтому спастись удалось лишь троим.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. Обстоятельства ЧП выясняются.