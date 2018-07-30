Президенты Республики Армения и Итальянской Республики выступили с заявлениями

Президенты Республики Армения и Итальянской Республики Армен Саркисян и Серджио Маттарелла подвели итоги встречи заявлениями для представителей средств массовой информации.

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Заявление президента Армении Армена Саркисяна

Уважаемый господин президент Маттарелла,

Дамы и господа!

Уважаемые коллеги!

Еще раз сердечно приветствую вас в Ереване, в Республике Армения.

Хочу с удовлетворением отметить, что наша беседа с президентом Маттареллой прошла в теплой атмосфере. Мы обсудили широкую повестку дня армяно-итальянского сотрудничества.

Мы подтвердили нашу приверженность укреплению межгосударственных отношений.

Мы договорились, что мы должны предпринять дополнительные усилия для того, чтобы придать новый импульс развитию армяно-итальянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и на международных платформах, в том числе в рамках партнерства Армения-ЕС.

Мы констатировали, что Италия как действующий председатель ОБСЕ в этом году будут продолжать поддерживать единственный международный формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта - сопредседательство Минской группы ОБСЕ.

Мы коснулись партнерства Армения-ЕС. Это еще одно направление, где есть большие перспективы для углубления армяно-итальянских отношений. В этой связи я выразил надежду, что Италия вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

В контексте устойчивого развития двустороннего сотрудничества мы также выделили полное использование существующих правовых рамок между двумя странами, охватывающих более трех десятков юридических документов.

Мы отметили необходимость расширения и углубления экономических, деловых, культурных и научно-образовательных связей, а также важность контактов между людьми.

Подчеркнув важность сохранения культурного наследия, наше сотрудничество станет еще более значительным благодаря Армяно-итальянскому центру сохранения культурного наследия, который откроется завтра в Ереване.

Уверен, что государственный визит г-на Президента создаст прочную основу для армяно-итальянского политического диалога и поднимет многогранное сотрудничество на качественно новый уровень.

Благодарю.