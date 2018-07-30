Президенты Республики Армения и Итальянской Республики выступили с заявлениями
Президенты Республики Армения и Итальянской Республики Армен Саркисян и Серджио Маттарелла подвели итоги встречи заявлениями для представителей средств массовой информации.
Уважаемый господин президент Маттарелла,
Дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
Еще раз сердечно приветствую вас в Ереване, в Республике Армения.
Хочу с удовлетворением отметить, что наша беседа с президентом Маттареллой прошла в теплой атмосфере. Мы обсудили широкую повестку дня армяно-итальянского сотрудничества.
Мы подтвердили нашу приверженность укреплению межгосударственных отношений.
Мы договорились, что мы должны предпринять дополнительные усилия для того, чтобы придать новый импульс развитию армяно-итальянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и на международных платформах, в том числе в рамках партнерства Армения-ЕС.
Мы констатировали, что Италия как действующий председатель ОБСЕ в этом году будут продолжать поддерживать единственный международный формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта - сопредседательство Минской группы ОБСЕ.
Мы коснулись партнерства Армения-ЕС. Это еще одно направление, где есть большие перспективы для углубления армяно-итальянских отношений. В этой связи я выразил надежду, что Италия вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
В контексте устойчивого развития двустороннего сотрудничества мы также выделили полное использование существующих правовых рамок между двумя странами, охватывающих более трех десятков юридических документов.
Мы отметили необходимость расширения и углубления экономических, деловых, культурных и научно-образовательных связей, а также важность контактов между людьми.
Подчеркнув важность сохранения культурного наследия, наше сотрудничество станет еще более значительным благодаря Армяно-итальянскому центру сохранения культурного наследия, который откроется завтра в Ереване.
Уверен, что государственный визит г-на Президента создаст прочную основу для армяно-итальянского политического диалога и поднимет многогранное сотрудничество на качественно новый уровень.
Благодарю.