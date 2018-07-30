В резиденции президента Армении состоялась армяно-итальянская встреча на высоком уровне

В рамках государственного визита президента Италии в Армению в резиденции президента Армении состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя итальянского коллегу и членов делегации, президент Армении Армен Саркисян с удовлетворением отметил, что после восстановления армянской государственности армяно-итальянские межгосударственные отношения значительно и существенно развиваются.

“Сегодня Армения и Италия сотрудничают в политической, экономической, военной, межпарламентской, региональной, культурной и гуманитарной сферах. Наши страны являются «естественными партнерами». Мы разделяем одну и ту же систему ценностей, наши народы схожи по своему быту, семейным ценностям и часто по характеру, нам понятны проблемы и ценности друг друга. Мы готовы приложить больше усилий для развития и углубления наших межгосударственных, экономических, научных и культурных отношений с целью доведения его до качественно более высокого уровня”, - сказал президент Саркисян.

Выразив благодарность за теплый прием, президент Италии Серджио Маттарелла подчеркнул, что многовековые дружеские отношения между Арменией и Италией в настоящее время имеют большой потенциал для развития.

“Я очень горжусь тем, что являюсь первым президентом Италии, который посетил Армению. Я рад, что мой визит совпадает с 100-летием Первой Республики Армения и 2800-летием со дня основания Еревана. Этот возраст Еревана показывает древность государства и наши старые отношения. Мы планируем расширить сотрудничество как в политической, экономической, так и в культурной сферах. Этот визит основан на дружеских отношениях, но мы здесь, чтобы активизировать наше тесное сотрудничество во всех этих сферах”, - сказал Серджио Маттарелла.

В ходе беседы обе стороны отметили, что есть большие возможности для развития сотрудничества в различных областях экономики – сферах высоких технологий, культурной и научно-образовательной отраслях, и все должно быть сделано для укрепления отношений.

Стороны также подчеркнули важность сотрудничества на институциональном уровне, отметив, что для Армении, которая выбрала путь парламентской демократии, богатый опыт и традиции Италии, как парламентской республики, будут полезны.