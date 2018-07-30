Армения может рассчитывать на поддержку и дружбу Италии: президент Маттарелла представил направления сотрудничества

Отношения между Арменией и Италией находятся на высоком уровне, и есть желание еще больше углубить двустороннее сотрудничество в разных сферах. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге в Ереване сказал находящийся с государственным визитом в Армении президент Италии Серджио Маттарелла, подчеркнув, что его визит является важным и значительным.

“Я благодарен за очень теплый прием. Я рад, что визит проходит в том год, когда отмечается 100-летие первой Республики Армения и 2800-летие Еревана. Между нашими народами существуют древнейшие связи и доверительные отношения друг с другом. Мой визит является хорошей возможностью для дальнейшего развития двусторонних отношений и углубления дружбы”, - сказал Маттарелла.

Он отметил, что Италия обязательно поддержит мирное урегулирование конфликта в карабахском вопросе. “Мы сделаем все, чтобы начать мирные переговоры и попытаться найти пути посредством Минской группы ОБСЕ и на основе принципов международного права только политического, а не военного решения, которое будет длительным”, - добавил он.

Италия высоко оценила соглашение Армения-ЕС, которое является прекрасной возможностью для развития отношений с ЕС. “Я говорил с президентом Армении Арменом Саркисяном о ратификации этого соглашения, которое должно произойти очень быстро”, - добавил Серджио Маттарелла.

Президент Италии отметил, что Армения и Италия успешно сотрудничают в разных направлениях, в частности, в Ливане вместе работают армянские и итальянские миротворцы. Ведется активная работа в области торговли, экономики, культуры и науки, однако, по словам президента Италии, есть неиспользованный потенциал для дальнейшего развития. Италия готовится принести «ноу-хау» в Армению.

“Я рад отметить, что завтра состоится церемония открытия Армяно-итальянского центра по сохранению культурного наследия. Это будет способствовать укреплению культурных связей, поможет Армении в сохранении ее исторического наследия”, - сказал Президент.

Серджио Маттарелла подчеркнул, что вопрос сотрудничества в области науки тоже стоит на повестке дня. Он и Армен Саркисян в ходе беседы особо выделили астрофизику. Обсуждались возможности обмена опытом между научно-исследовательскими учреждениями.

“У Армении и Италии есть возможность развивать сотрудничество в других сферах, и Армения может рассчитывать на поддержку и дружбу Италии”, - сказал Серджио Маттарелла .