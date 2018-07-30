Президент Италии посетил вместе с дочерью Матенадаран

В рамках государственного визита в Армению президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла вместе с дочерью Лаурой Маттарелла посетила Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца - Матенадаран.

Как сообщает Арменпресс, во время визита гостям были представлены центры армянской письменности, а затем ознакомили их с армянским шрифтом, Библией, Евангелием. В конце визита президенту Италии были подарены две книги. Серджио Маттарелла, в свою очередь, подарил медаль.