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Президент Италии посетил вместе с дочерью Матенадаран


В рамках государственного визита в Армению президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла вместе с дочерью Лаурой Маттарелла посетила Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца - Матенадаран.

Как сообщает Арменпресс, во время визита гостям были представлены центры армянской письменности, а затем ознакомили их с армянским шрифтом, Библией,  Евангелием. В конце визита президенту Италии были подарены две книги. Серджио Маттарелла, в свою очередь, подарил медаль.




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