Президент Республики Армения наградил президента Республики Италии Серджио Маттареллу Орденом Славы

В резиденции президента Республики Армения состоялась встреча президентов Армении и Италии, в котором приняли участие министры иностранных дел двух стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президент Армении Армен Саркисян поприветствовал президента Италии Серджио Маттареллу и отметил, что его визит является историческим, как это первый визит президента Итальянской Республики в Армению.

Подчеркнув, что армяно-итальянские отношения основаны на исторических тесных связях и эквивалентных ценностях двух древних народов, Армен Саркисян сказал, что после обретения независимости Армении армяно-итальянские межгосударственные отношения развивались в духе партнерства и взаимного доверия.

Президенты Армен Саркисян и Серджио Маттарелла обменялись мыслями по широкой повестке дня армяно-итальянского сотрудничества, отметив, что многослойные отношения между двумя странами имеют большой потенциал для развития, и совместные усилия могут выйти на новый уровень.







В завершение встречи президент Республики Армения Армен Саркисян наградил президента Республики Италии Серджио Маттареллу Орденом Славы за значительный вклад в укрепление и развитие межгосударственных отношений между Республикой Армения и Итальянской Республикой.