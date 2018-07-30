Италия продолжить поддерживать сопредседательство МГ ОБСЕ и углубит отношения с Арменией: Армени Саркисян

Беседа между президентом Армении Арменом Саркисяном и президентом Италии Серджио Маттареллой прошла в теплой атмосфере, и состоялось содержательное обсуждение широкой повестки армяно-итальянского сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на брифинге в Ереване по итогам встречи. Он подчеркнул, что стороны подтвердили приверженность укреплению межгосударственных отношений.

“Мы договорились, что необходимо предпринять дополнительные усилия для обеспечения нового и динамичного развития армяно-итальянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и на международной арене, в том числе в рамках сотрудничества Армения-ЕС. Мы отметили, что Италия, будучи действующим председателем ОБСЕ, продолжит поддерживать единственный международный формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта - сопредседательство Минской группы ОБСЕ. Мы коснулись партнерства Армения-ЕС. Это еще одна площадка, в которой у нас есть большие перспективы для углубления армяно-американских отношений. В этой связи я выразил надежду, что Италия вскоре ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве”, - сказал президент Армении.

Он отметил, что в контексте устойчивого развития двустороннего сотрудничества было подчеркнуто полное использование существующей право-договорной базы между двумя странами, которая включает более 30 правовых документов. Президенты двух стран отметили необходимость углубления экономических, деловых, культурных и научно-образовательных связей, а также важность контактов с людьми.

“Придавая важность сохранению культурного наследия, мы расширим наше сотрудничество посредством открытия завтра в Ереване Армяно-итальянского центра сохранения культурного наследия. Уверен, что государственный визит президента создаст прочную основу для армяно-итальянского политического диалога и поднимет сотрудничество на качественно новый уровень”, - сказал Армен Саркисян.