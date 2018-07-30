Россия проявляла себя в качестве ответственного посредника в вопросе нагорно- карабахского урегулирования: официальный представитель МИД РФ
Россия приветствует контакты между Арменией и Азербайджаном, способствуя развитию взаимоуважительного диалога между двумя странами. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью азербайджанской службе “Спутник” сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
“Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном. И мы искренне рады тому, что по согласованию двух сторон эти контакты продолжаются. Мы всегда приветствовали и всегда способствовали развитию взаимоуважительного диалога между двумя странами. Мы всегда исходили из того, что через диалог, через стимулирование этого общения между двумя столицами и достижение позитивных результатов возможно движение вперед и разрешение имеющихся проблемных вопросов. Россия, являясь и посредником в урегулировании карабахской проблемы, и другом как Армении, так и Азербайджана, заинтересована в том, чтобы урегулирование произошло”, - сказала Захарова, добавив, что Россия проявляла себя в качестве ответственного посредника, который неоднократно доказывал на деле свою конструктивную посредническую роль.
Отвечая на вопрос о заявлении Пашиняна, что "у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войны в Карабахе", Захарова сказала, что позиция РФ по карабахскому вопросу неизменна.“Вы можете быть уверены, что по карабахскому вопросу наша позиция четкая, она никогда не была двусмысленной, никогда не была нацелена на заигрывание. Все усилия были сконцентрированы на посреднической роли, конечной целью которой является достижение взаимоприемлемых договоренностей. И в Баку, и в Ереване знают, что Москва является надежным партнером в этом смысле. У сторон есть доверие к Москве и к ее роли”, - подчеркнула Захарова.