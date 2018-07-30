Россия проявляла себя в качестве ответственного посредника в вопросе нагорно- карабахского урегулирования: официальный представитель МИД РФ

Россия приветствует контакты между Арменией и Азербайджаном, способствуя развитию взаимоуважительного диалога между двумя странами. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью азербайджанской службе “Спутник” сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном. И мы искренне рады тому, что по согласованию двух сторон эти контакты продолжаются. Мы всегда приветствовали и всегда способствовали развитию взаимоуважительного диалога между двумя странами. Мы всегда исходили из того, что через диалог, через стимулирование этого общения между двумя столицами и достижение позитивных результатов возможно движение вперед и разрешение имеющихся проблемных вопросов. Россия, являясь и посредником в урегулировании карабахской проблемы, и другом как Армении, так и Азербайджана, заинтересована в том, чтобы урегулирование произошло”, - сказала Захарова, добавив, что Россия проявляла себя в качестве ответственного посредника, который неоднократно доказывал на деле свою конструктивную посредническую роль.

Отвечая на вопрос о заявлении Пашиняна, что "у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войны в Карабахе", Захарова сказала, что позиция РФ по карабахскому вопросу неизменна.

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