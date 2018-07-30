В числе жертв в результате пожара в Адлере есть четверо армян

В числе жертв в результате пожара в районе Адлера города Сочи есть четверо армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армении в Twitter со ссылкой на консульство в Сочи.

“Консульство Армении в Сочи сообщает, что в результате пожара в Адлере есть четверо армян. Еще один армянин получил ожоги. Данные о гражданстве Армении отмеченных лиц уточняются”, - говорится в сообщении.

Ставший причиной гибели восьми человек пожар произошел рано утром, в 5:40 по московскому времени. На улице Просвещения, часть которой проходит по полосе отвода железной дороги, загорелась двухэтажная бытовка — временное строение, в котором жили рабочие. Судя по всему, здание занялось от мангала, непотушенного накануне вечером. Огонь добрался до бытовки рано утром, когда все еще спали. Поэтому спастись удалось лишь троим.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. Обстоятельства ЧП выясняются.