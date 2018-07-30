В резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи президента Италии

В резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи прибывшего с двухдневным государственным визитом в Республику Армения президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, по приглашению президента Республики Армена Саркисяна с двухдневным государственным визитом в Республику Армения прибыл президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла с дочерью Лаурой Маттареллой. В составе возглавляемой президентом Маттареллой делегации министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо Миланеси, другие официальные лица.