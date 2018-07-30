В США оценили возможные последствия соглашения Трампа и Юнкера

Соглашения по торговле, достигнутые ранее в июле президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, повышают вероятность введения новых пошлин между США и Китаем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в аналитическом обзоре Bank of America Merrill Lynch.

Трамп и Юнкер по итогам переговоров заявили, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

"Что это значит для переговоров США с Китаем? Последствия неоднозначны, но мы полагаем, что соглашение Трамп-Юнкер увеличивает вероятность нового раунда пошлин", — отмечают аналитики. В то же время они полагают, что более выгодным для США может быть сотрудничество с Китаем, чем с ЕС. "Как и ЕС, Китай готов увеличить импорт СПГ и соевых бобов, но Китай предлагает больший рынок для США", — пишут в BofA.

Ранее в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что страна привержена урегулированию любых споров и разногласий путем диалога в правовых рамках соответствующих международных механизмов, Пекин открыт для диалога с Вашингтоном по торговым трениям.

Аналитики банка сравнивают текущие торговые войны между странами с театрами военных действий. "США имеет смысл заключить перемирие на западном фронте, чтобы сосредоточить силы на восточном", — пишут они, добавляя, что о полноценном мирном договоре говорить пока рано.