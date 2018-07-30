Арцрун Ованнисян представил детали учений НАТО в Грузии, в которых примет участие Армения

Армения примет участие в учениях НАТО «Достойный партнер- 2018» (Noble Partner- 2018), которые пройдут в Грузии, группой в составе 4 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Армения примет участие в учениях НАТО «Достойный партнер- 2018» (Noble Partner- 2018), которые пройдут в Грузии, группой в составе 4 человек - офицеров ВС Армении. В ходе учений они займут различные посты в штабе учений. Избраны посты, имеющие отношение к миротворческим миссиям НАТО, в которых принимает участие Армения.

Учения пройдут на полигонах Вазиани и Норио. Армения примет участие в учениях НАТО «Достойный партнер- 2018» (Noble Partner- 2018), которые пройдут в Грузии, по приглашению МО Грузии.

В 2017 году в аналогичных учениях ЕС Армении участвовали группой в составе 40 человек – личный состав полевого госпиталя. В 2018 году участие полевого госпиыаля не представилось возможным, поскольку с 22-го по 27-е июля госпиыаль принимал участие в учениях в Армении»,- пишет он.