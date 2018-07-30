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Объявленный в международный розыск Арам Варданян задержан в Дубайском аэропорту


Объявленный в международный розыск Арам Варданян, задержан в  аэропорту Дубая. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Согласно информации, сегодня, 30 июля, из национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в НЦБ Интерпола Полиции Республики Армения поступило сообщение, что в тот же день в аэропорту Дубая обнаружен и задержан Арам Варданян, 1971 г.р.

Он находился в международном розыске по обвинению в совершении деяния, предусмотренного пунктами 1, 2 и 3 части 2 статьи 131 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РА.

Из полиции РА сообщают, что предпринимаются соответствующие меры для организации процесса экстрадиции А. Варданяна. 


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