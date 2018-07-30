Объявленный в международный розыск Арам Варданян задержан в Дубайском аэропорту

Объявленный в международный розыск Арам Варданян, задержан в аэропорту Дубая. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Согласно информации, сегодня, 30 июля, из национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в НЦБ Интерпола Полиции Республики Армения поступило сообщение, что в тот же день в аэропорту Дубая обнаружен и задержан Арам Варданян, 1971 г.р.

Он находился в международном розыске по обвинению в совершении деяния, предусмотренного пунктами 1, 2 и 3 части 2 статьи 131 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РА.

Из полиции РА сообщают, что предпринимаются соответствующие меры для организации процесса экстрадиции А. Варданяна.