Премьер-министр Армении провел обсуждение по вопросам экономических монополий

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы предотвращения злоупотреблений со стороны компаний с монопольными позициями в разных сферах, а также обеспечения честной и добросовестной конкуренции.

“Тема нашего сегодняшнего обсуждения то, что известно в Республике Армения как монополия - де-факто или де-юре, в данном случае это не так важно. Наша экономическая политика такова: мы намерены создать в Армении интегрированную экономическую систему. Что это значит? Это означает, что мы фиксируем реальность, согласно которой до бархатной революции в Армении административными решениями осуществлялась определенная экономическая деятельность, де-факто или де-юре в этом случае не важно, и возможности участия в этих сферах были распределены среди ограниченного числа людей.

Говоря об интегрированной экономической системе, мы подразумеваем, что работавшие раньше в этих сферах люди не должны быть лишены возможности деятельности в данных сферах, а, наоборот, та часть деятельности, которая была поручена им решениями правительства, должна быть либерализована, чтобы эти люди и все другие желающие могли работать в этих областях. Конечно, однозначно, что после победы бархатной революции нет никаких политических препятствий для создания такой ситуации в Армении, и все политические препятствия отныне устранены, созданы все условия для интегрирующей системы.

Думаю, время от времени мы должны проводить мониторинг ситуации, чтобы понять, что происходит в считающихся в обществе монопольными сферах, есть фактическое изменение ситуации или нет, и если изменения нет, то какие меры мы должны принять, чтобы действительно обеспечить реальную экономическую конкуренцию, доступность рынков не только де-юре, но и де-факто”, - сказал Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Артак Шабоян подробно представил происходящие в последние месяцы процессы, ситуацию на считающихся монополизированными рынках. В этой связи президент ГКЗЭК коснулся событий на рынках сахара, бензина и бананов. В частности, он доложил, что до недавнего времени основных поставщиком сахара в Армении была одна компания, но за последние два месяца значительно увеличилось количество импортеров и объемы импорта сахара. В результате созданной в сфере конкуренции цены на сахар снижаются. В настоящее время килограмм сахара стоит 285 драмов по сравнению с 390 драмами в начале года, то есть цена снизилась на 26 процентов.

Коснувшись сферы бензина и дизельного топлива, председатель ГКЗЭК сообщил, что в отрасли действуют 3-4 крупные компании, и в настоящее время нет никаких препятствий, и любой хозяйствующий субъект может осуществлять импорт. По словам Артака Шабояна, основная проблема для компаний, входящих на рынок в этой области, связана с инфраструктурами в плане реализации бензина и дизельного топлива. По словам председателя ГКЗЭК, существует также проблема махинаций в объемах продаваемого топлива, которая создает неравные конкурентные условия, а также существуют проблемы со стандартами дизельного топлива.

Коснувшись рынка бананов, председатель ГКЗЭК подчеркнул, что до недавнего времени 90% рынка принадлежало одной компании и ее дочерним компаниям. За последние два месяца также значительно возросло количество импортеров и объемы импорта бананов. В результате, цены на бананы в нашей стране снизилась, по крайней мере, в два раза, и сегодня она составляет 480 драмов. Артак Шабоян отметил, что ГКЗЭК продолжит исследования в этой области, чтобы выявить возможные антиконкурентные действия.

Артак Шабоян также представил подробности о деятельности крупных супермаркетов, АГНКС, коснулся текущей антиконкурентной ситуации и существующих в этих сферах проблем.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями вокруг представленной информации, были озвучены различные предложения, в том числе о возможностях борьбы против монополий и обеспечении свободных конкурентных условий посредством законодательного регулирования. Была отмечена важность принятия Инспекционным органом по контролю за рынком соответствующих шагов по ряду проблем, устранению упущений, в том числе на бензозаправочных станциях и АГНКС.

Премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам еще раз обсудить озвученные предложения, прийти к конкретным выводам и представить ему результаты.

Подводя итоги, глава правительства отметил: “У нас не должно быть монополий и случаев злоупотребления доминирующим положением, независимо от того, каким инструментарием мы это сделаем. Наша задача - не иметь проблем с доступностью рынка не только де-юре, но и де-факто. Перед выступлением с заявлением нам сначала нужно изучить, действуют урегулирования в реальной жизни или заявления все еще находятся на одной плоскости, а реальность - на другой. Здесь я ожидаю активного сотрудничества Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, Комитета государственных доходов и всех заинтересованных ведомств правительства”.