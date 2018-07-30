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На международной математической студенческой олимпиаде команда ЕГУ завоевала 4 медали


22-28-го июля в болгарском городе Благоевград состоялась 25-ая международная математическая студенческая олимпиада (International Mathematics Competition), в которой принимали участие 70 университетских команд (351 участник). Армению на  международной математической студенческой олимпиаде представляла команда ЕГУ, в составе 4 человек. из них трое – Арсен Амбарцумян, Геворг Мнацаканян, Альберт Геворгян удостоились золтых медалей, а Ваагн Алтунян – серебряной. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В индивидуальном зачете Арсен Амбарцумян разделил 12-13-е места, в командном зачете команда ЕГУ заняла 4-е место.

Ранее команда ЕГУ занимала 7-е место.

Первое место заняла команда Санкт-Петербурга, 2 и 3 места – Национальная школа Израиля и Пизанская высшая нормальная школа.


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