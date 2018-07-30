Лавров: G20 все больше будет заниматься политическими вопросами

Группа двадцати, которая была создана для того, чтобы решать проблемы мировой экономики и международной валютной финансовой системы, все в большей степени будет заниматься политическими вопросами. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Двадцатка" - это очень интересный феномен, он замышлялся для того, чтобы договариваться по принципиальным вопросам функционирования мирового хозяйства, но в ситуации, когда к экономике неизбежно приплетаются и крупные политические проблемы, "двадцатка" все более и более будет, наверное, заниматься и ими", - сказал министр.

Так, он отметил, что уже три года подряд, наряду со встречами на высшем уровне и встречами министров экономики, проводятся встречи министров иностранных дел двадцати стран. "Этот процесс здоровый, потому что "двадцатка" работает не на основе каких-то сложных и замысловатых правил и процедур, а на основе консенсуса", - подчеркнул Лавров.

Группа двадцати - неформальное объединение 19 крупнейших экономически развитых и развивающихся стран и Евросоюза. Существует с 1999 года. Основные цели - достижение глобальной экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков финансовых кризисов. Постоянной штаб-квартиры нет.