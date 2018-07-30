В цехе по производству стекла в доме по адресу ул.Арташисян, 72 25-го июля произошел взрыв. Пострадавшие во время взрыва на улице Арташисян С.Г. (1989 года рождения) был госпитализирован в медцентр "Астхик", С.Г. (1972 года рождения) - в медцентр "Эребуни", где врачи оценили его состояние как средней тяжести. Э.Г. (1987 года рождения) был доставлен гражданами в медцентр "Сурб Аствацацин".

Позже С.А. (1989 года рождения) и Э.Г. (1987 года рождения) доставили в Республиканский центр радиологии и ожогов, где состояние С.Г. (1989 года рождения) было оценено как крайне тяжелое, а Э.Г. - тяжелое. Скончался один из пострадавших во время взрыва на улице Арташисян – Сасун Арутюнян. В беседе с «Арменпресс» это известие подтвердили сотрудники Республиканского центра радиологии и ожогов. По сведениям медиков, Сасун Арутюнян получил ожоги 85% поверхности тела. Друхой из пострадавших – Эдуард Ованнисян, продолжает оставаться в отделении реанимации. По сведениям врачей, он нагодится в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось ранее, Служба спасения " 911" МЧС Армении в среду в 10:28 получила сигнал о том, что в доме по адресу ул.Арташисян, 72 произошел взрыв и необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, установлено, что взрыв произошел в цехе по производству стекла, в результате чего стены цеха (площадь - 70 кв. м) частично обрушились.



На место происшествия выехало два боевых расчета отряда пожарно-спасательной службы МЧС, отряд спасателей Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения с группами оперативного и чрезвычайного реагирования Национального центра кризисного управления, а также инструктор психологической поддержки.



Информация последует.

Пострадавшие С.Х. (1990 г.р.) госпитализирован в МЦ «Астхик», С.Х. (1972 г.р.) – в МЦ «Св.Богоматери», Э.Х. (1987 г.р.) доставлен в МЦ «Эребуни».

Начальник управления службы спасателей Шенгавитского района Агарон Геворгян сказал в беседе с «Арменпресс», что все пострадавшие – сотрудники цеха.