МИД Ирана: политика США делает невозможными переговоры Тегерана и Вашингтона

МИД Ирана исключил возможность переговоров с США в ближайшем будущем, поскольку Вашингтон проводит враждебную политику в отношении Тегерана. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, передает агентство Fars.

"Политика США не дает возможности для какого-либо взаимодействия и переговоров. Вашингтон показал, что он не заслуживает доверия", - сказал Гасеми.

Отвечая на вопрос о возможности начала переговоров с США, дипломат отметил, что, "вероятно, некоторые представители США высказывают такое желание". "Однако, учитывая сложившуюся ситуацию и продолжающуюся враждебную политику Вашингтона, нет никаких предпосылок для этого", - добавил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере, которая будет отличаться от "предыдущей провальной".

В мае президент США объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.