Президент Италии прибыл с государственным визитом в Армению

Президент Италии Серджио Маттарелла, вместе с дочерью – Лаутой Маттарелла, прибыл с государственным визитом в Армению. Как передает «Арменпресс», в аэропорту их встретил министр ИД Армении Зограб Мнацаканян.

Президент Италии Серджио Маттарелла прибыл с 2-дневным государственным визитом в Армению по приглашению президента Армении Армена Саркисяна.

В составе прибывшей с ним делегации - министр ИД Италии Энцо Моаверо Миланесси и др. официальные лица.

В тот же день в резиденции президента Республики состоится официальная церемония встречи президента Италии, за которой последуют беседа президентов Армена Саркисяна и Серджио Маттареллы в формате тет-а-тет и переговоры в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Президенты Саркисян и Маттарелла выступят с заявлениями для прессы.

В рамках государственного визита президент Италии встретится с высшим руководством страны, будет принят Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

Возглавляемая Серджио Маттареллой делегация посетит мемориальный комплекс Мец Егерна, возложит венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян. В присутствии президентов Армении и Италии состоится церемония открытия Армяно-итальянского центра сохранения культурного наследия.