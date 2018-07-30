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Крупный пожар, вспыхнувший в Азербайджане, продолжается


По сведениям, сообщенным министерством по охране природы Азербайджана, пока не удается погасить пожар, вспыхнувший в национальном парке Алтиагачи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

В тушении пожара принимают участие сотрудники министерства по охране природы Азербайджана, МЧС, авиация.

Борьбе с пожаром мешают гористо-лесистая местность, жара и ветренная погода. Правоохранительные органы разыскивают виновнтх в возгорании.


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