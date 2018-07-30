Восемь человек погибли при пожаре частном жилом доме в Сочи. В настоящее время открытое горение полностью ликвидировано, его площадь составила 300 кв. м, причина возгорания выясняется. Как передает Арменпресс, по сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о возгорании в частном жилом доме по улице Просвещения в Адлерском районе поступила пожарным в 06:40 по ереванскому времени. По предварительным данным, при пожаре в Сочи погиб гражданин Армении. В 12:04 из ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что погибла – Нирвард Степановна Арутюнян, 1950 г.р.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит площадь в 300 квадратных метров. Всего в тушении участвовало более 60 пожарных и спасателей и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 32 человека, 9 единиц техники.

В результате пожара погибли 8 человек, в том числе ребенок. Личности погибших выясняются. В больницу также доставлены двое взрослых и 16-летний подросток.