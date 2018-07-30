Днем 30-го июля, 31-го июля ожидается погода без осадков. С 1-го по 2 августа в северных районах, после полудня 3-4-го августа - в большинстве регионов, ожидаются дождь с грозой. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер - юго-западный с порывами до 5-10 м/с, во время грозы ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха с 2-4 августа постепенно снизится на 7-8 градусов.

МЧС Армении предупреждает: Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.

В городе Ереван

Днем 30-го июля, 31-го июля с 1-го по 2 августа – в вечерние часы, 3-4-го августа – ночью и после полудня, возможны осадки. ожидается погода без осадков. После полудня 3-го ожидается дождь с грозой.

В Ереване днем 31-го июля температура воздуха достигнет рекордных 42 градусов.