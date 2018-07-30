Опрос: почти три четверти британцев недовольны работой Мэй на посту премьера

Не менее 74% британцев выразили неудовлетворенность действиями премьер-министра Терезы Мэй на занимаемой ей должности. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют результаты проведенного телеканалом Sky News опроса, которые были опубликованы в понедельник.

По их данным, лишь 24% респондентов остаются довольны работой Мэй. Отмечается, что в марте, когда был проведен аналогичный опрос, об удовлетворенности ее деятельностью заявил 41% опрошенных.

Еще больше британцы недовольны тем, как правительство проводит переговоры по выходу страны из ЕС: только 10% участников опроса оценили его деятельность в этом вопросе на оценку "хорошо", а 78% назвали ее "плохой". В марте эти показатели составляли 23% и 55% соответственно.

При этом 42% респондентов считают, что лично на них Brexit отразится негативно, 31% настроен оптимистично, а 18% посчитали, что на их жизнь это никак не повлияет.

Половина британцев высказались за проведение референдума с вопросом о том, следует ли стране покидать ЕС, приняв предложенную правительством сделку или это нужно делать без какого-либо соглашения вообще. Во всенародное голосование, считают они, должен быть также включен вопрос о целесообразности выхода из союза вообще. 40% не видят необходимости в проведении плебисцита.

Опрос был проведен 20-23 июля, в нем приняли участие более 1,4 тыс. клиентов компании Sky.