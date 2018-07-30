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У сгоревшвго в Нижнем Чарбахе стога обнаружено тело шестилетнего ребенка


На месте пожара в Нижнем Чарбахе в Ереване обнаружено тело шестилетнего ребенка. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧСАрмении. По сообщению, около 11.02 часов 30 июля поступил сигнал о пожаре в ереванском районе Чарбах. Прибывшие пожарные около 11:31 сумели локализовать пожар. При тушении пожара обнаружено тело Г.Т (2012 г.р). информация последует.


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