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СМИ: в результате оползня на севере Мьянмы погибли более 20 человек


По меньшей мере 23 человека погибли при сходе оползня на севере Мьянмы, еще четверо считаются пропавшими без вести. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Сход оползня произошел на прошлой неделе. Он привел к обрушению шахты, где добывался нефрит. К настоящему времени обнаружены тела 23 погибших горняков, ранее считавшихся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поиск еще четырех шахтеров.

 

 




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