В Армени начались заготовки помидоров
Перерабатывающие компании начали процесс закупки помидоров. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.
В частности, закупки уже начала ООО «Аквила», которая находится в Араратской области.С 1 августа процесс закупки сборки томатов начнет «Консервный завод Арташата», а 15 августа ЗАО «Евротерм», который находится в Армавирской области, и ЗАО «МАП», которое расположено в той же области.
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