В Армени начались заготовки помидоров

Перерабатывающие компании начали процесс закупки помидоров. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

В частности, закупки уже начала ООО «Аквила», которая находится в Араратской области.

С 1 августа процесс закупки сборки томатов начнет «Консервный завод Арташата», а 15 августа ЗАО «Евротерм», который находится в Армавирской области, и ЗАО «МАП», которое расположено в той же области.