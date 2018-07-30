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В Армени начались заготовки помидоров


Перерабатывающие компании начали процесс закупки помидоров. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

В частности, закупки уже начала ООО «Аквила», которая находится в Араратской области.

С 1 августа процесс закупки сборки томатов начнет «Консервный завод Арташата», а 15 августа ЗАО «Евротерм», который находится в Армавирской области, и ЗАО «МАП», которое расположено в той же области.


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