Пекин и Лондон намерены сотрудничать по проблемам Ирана, КНДР и Сирии

Китайское правительство и британские власти намерены тесно взаимодействовать друг с другом при решении таких важных вопросов, как иранская проблема, ядерное разоружение КНДР и восстановление мира в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник член Госсовета, глава МИД КНР Ван И.

"Обе стороны считают, что нам нужно продолжать постоянно активизировать взаимодействие во всех направлениях, укреплять социальную основу для развития совместных отношений, - отметил он, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хантом. - Мы заинтересованы осуществлять друг с другом тесное сотрудничество на площадках многосторонних форматов взаимодействия, таких, как ООН. Мы будем совместно содействовать решению ключевых глобальных и региональных вопросов, в том числе ядерной проблемы Ирана и Корейского полуострова, способствовать урегулированию ситуации в Сирии".

По словам дипломата, Пекин и Лондон также стремятся к укреплению контактов в области противодействия глобальным климатическим изменениям, борьбы с терроризмом.

Джереми Хант находится в Китае для участия в девятом китайско-британском стратегическом диалоге. Как отметил ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, визит направлен на укрепление доверия между двумя странами, усиление всеобъемлющих стратегических контактов, поддерживаемых между КНР и Великобританией.