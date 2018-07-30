Мэрия Эчмиадзина, в основном, работала с одним ИП: ВРИО мэра представляет детали

Временно исполняющая обязанности мэра Эчмиадзина Диана Гаспарян представила на своей страничке в социальной сети Facebook результаты проверок, согласно которым городская администрация потратила астрономические суммы на проведение городских мероприятий. Как передает «Арменпресс», по ее сведениям, мэрия Эчмиадзина за четыре года под предлогом проведения городских мероприятий израсходовала свыше 169 миллионов драмов.

"В 2014-2018 годах мэрия Эчмиадзина потратила на статью "Организация городских праздников" 169.119.235 драмов ", — написала Гаспарян.

В частности, в 2014 году было израсходовано 44.568.560 драмов (93 277 долларов), в 2015 – 44.264.851 драм (92 641 доллар), в 2016 – 35.073.574 драма (73 405 долларов), а в 2017 году – 45.212.250 драмов (94 624 доллара).

Как сообщила Гаспарян, деньги на организацию праздников, приобретение товаров, а также предоставление услуг передавались, в основном, одному индивидуальному предпринимателю. При этом ИП был зарегистрирован в налоговой под другим видом деятельности.

"Оказывается, этот предприниматель был весьма многофункциональным и перед мероприятиями (предположительно) закупал продукты, бытовые товары, предоставлял услуги, даже покупал для мэрии золотые кольца, чтобы во время праздника Трндез дарить новобрачным", — написала Гаспарян.

Она задается вопросом, почему для каждого товара или услуги мэрия не обращалась к специализированным организациям, а пользовалась каким-то посредником – индивидуальным предпринимателем, который, по всей вероятности, "давал долю" за предоставление посреднических услуг.

Исполняющую обязанности мэра также удивили расходы на угощения. В этом плане рекордным был 2017 год – на угощения было потрачено 10.894.000 драмов (22 800 долларов). "Суммы, "потраченные" на городские мероприятия, кажутся сильно подозрительными, раздутыми и необоснованными… Попробуйте переварить эти цифры, не вспоминая об окнах и старой мебели в детских садах", — подытожила запись и.о. мэра Эчмиадзина.

В конце Гаспарян напомнила, что согласно закону "О местном самоуправлении", деньги по всем вышеперечисленным статьям должны предоставляться по решению Совета старейшин, в то время как мэрия Эчмиадзина выделяла их по собственному усмотрению.