Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

Восемь человек погибли при пожаре частном жилом доме в Сочи. В настоящее время открытое горение полностью ликвидировано, его площадь составила 300 кв. м, причина возгорания выясняется. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В пресс-службе мэрии города добавили, что в результате пожара также пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток.

"Пожар произошел в частном доме, на улице Просвещения, 81, в Адлере. По предварительным данным, с места происшествия госпитализированы три человека, в том числе 16-летний подросток. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 05:40 мск. В ликвидации пожара были задействованы 62 человека, 19 единиц техники, в том числе от МЧС - 32 человека, 9 единиц техники.