Мирные сирийцы выходят из Идлиба по гуманитарному коридору, организованному военными из РФ
Мирные жители из сирийской провинции Идлиб, которая пока остается под контролем боевиков, выходят по организованному российскими военными гуманитарному коридору в поселке Абу-эд-Духур. Специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев помогают людям восстановить документы, а российские военные врачи проводят медицинские осмотры переселенцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"У нас организовано взаимодействие с губернатором провинции, создана комиссия, которая занимается вопросами возвращения беженцев и проверки документов. Очень много людей возвращается, у кого во время боевых действий сгорели личные документы и документы на имущество", - рассказал начальник филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев в провинции Алеппо Олег Демьяненко.
Он добавил, что всех переселенцев также проверяют по сирийским базам данных и выявляют тех, у кого есть проблемы с законом. Перед началом движения по гуманитарному коридору всех тщательно проверяют на наличие оружия и взрывчатки, так как их вывоз запрещен.