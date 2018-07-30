AP: число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до шести

Число жертв крупного лесного пожара, бушующего на севере штата Калифорния, достигло шести человек. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press.

По словам шерифа округа Шаста Тома Босенко, спасатели обнаружили тело человека, который не эвакуировался, несмотря на предупреждения. Личность погибшего шериф не раскрыл. По словам Босенко, в его управление поступили сообщения о как минимум семи пропавших без вести. Агентство Reuters сообщает, что в общей сложности таковыми числятся не менее 17 человек.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали двое малолетних детей и 70-летняя женщина, приходившаяся им родственницей. Кроме того, при тушении огня погибли двое пожарных.

Из-за пожара, бушующего в округе Шаста на протяжении уже почти недели, эвакуированы почти 40 тыс. человек. За минувшие сутки площадь возгорания немного увеличилась, огнем охвачено свыше 360 кв. км. Борьбу со стихией ведут более 3,5 тыс. пожарных, задействованы около 20 вертолетов. Пламя по-прежнему удалось локализовать лишь на 5%.

Пожар уничтожил уже почти 520 домов и построек и угрожает еще примерно 5 тыс. строений. Как сообщают пожарные службы, борьбе со стихией мешает сухая и жаркая погода, установившаяся в регионе. Сильные ветра также не способствуют тушению огня, однако благодаря им пламя движется в сторону от населенных пунктов, включая город Реддинг, где проживают около 90 тыс. человек.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров и распорядился оказать федеральную помощь штату.