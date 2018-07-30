Партия «Гражданский договор» выдвинула на пост мэра Еревана кандидатуру актера Айка Марутяна
Партия «Гражданский договор» выдвинула на пост мэра Еревана кандидатуру актера Айка Марутяна. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщает партия «Гражданский договор».
Айк Марутян поддерживал движение, возглавляемое Николом Пашиняном, а 21-го июня вступил в партию «Гражданский договор».
Мэр Еревана Тарон Маргарян 9-го июля подал в отставку. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, Тарон Маргарян сообщил об отставке в послании, адресованном жителям Еревана.
В послании говорится:
“Уважаемые сограждане,
Обращаюсь к вам, чтобы сообщить о своем решении покинуть должность мэра Еревана и выразить благодарность каждому из вас за сотрудничество и совместную работу.
На протяжении пройденного вместе пути я пытался услышать голос каждого из вас и шаг за шагом решать проблемы столицы, был верен своему обещанию и своим программам. В этом смысле я надеюсь на снисходительность всех наших сограждан за то, что наш совместный путь прерывается.
Хочу выразить благодарность своим коллегам из Совета старейшин Еревана, сотрудникам аппаратов мэрии Еревана и административных районов столицы, организациям-партнерам и отдельным лицам за совместную работу и пройденный путь”.
14-го июня Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением в связи со спецоперацией, проведенной в здании мэрии Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СМБ Армении.
Как отмечается в сообщении, от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии требовали дополнительную плату за предоставление разрешение на застройку, помимо установленных законом выплат. Чиновники, в частности, требовали заплатить крупные суммы фонду «Ереван».
Во время подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а попросту присваивалась.
На основании сообщения о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и . 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения). В рамках уголовного дела в кабинете фонда «Ереван», расположенном в здании мэрии, проведен обыск. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства выманивания денег у граждан, расходования средств, цели, а также законность действий.
По имеющимся в СМИ сведениям, проверки связаны с фондом «Ереван». Министр образования и науки Араик Арутюнян и депутат от блока «Елк» Лена Назарян обратились в суд, поскольку в фонде «Ереван», председателем Совета попечителей которого является мэр Тарон Маркарян, им не предоставляют информации. Были сведения, что на предстоящем заседании совета старейшин будет обсуждаться вопрос роспуска фонда «Ереван». Вопрос в официальном сайте мэрии Еревана не стоит.
С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.
23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.
Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.
28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.
НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.
Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.
Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.
НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.
Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.
12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.
На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.