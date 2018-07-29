Публичные обсуждения и разъяснения вокруг процедуры отзыва Хачатурова считаем неэффективными — высокопоставленный источник из Еревана – «Интерфаксу»

Публичные обсуждения и разъяснения вокруг процедуры отзыва Хачатурова считаем неэффективными.

Как передает Арменпресс, так заявил высокопоставленный источник из Еревана «Интерфаксу» в ответ на просьбу прокомментировать заявление высокопоставленного дипломатического источника в Москве о том, что «прозвучавшие из Еревана заявления о начале процедуры замены Генсека ОБДК непрофессиональны».

"Считаем неэффективными публичные обсуждения и разъяснения по поводу устава, правил процедуры и других документов ОДКБ, которые нам хорошо известны, и в строгом соответствии с которыми Армения и выстраивает сотрудничество в рамках организации", - заявил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в Ереване.

"С нашими российскими коллегами у нас конструктивный и содержательный диалог по всем направлениям двусторонней и многосторонней повестки дня, который осуществляется в духе армяно-российских союзнических отношений и по устоявшимся надежным каналам общения", - отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД России заявили, что Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека ОДКБ.

Армения предложила странам-партнерам ОБДК начать процедуру замены Генсека ОДКБ, о чем Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

«Это сугубо внутренний процесс, и в рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин РА. Учитывая, что речь идет о деле, касающемся лица, занимающего должность Генсека ОДКБ, придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы Организации, Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены Генерального секретаря. Армения верна своему обязательству укреплять и повышать мощь ОДКБ, и будет и впредь активно участвовать в совместных действиях в этом направлении», - сказал он.