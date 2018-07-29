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Публичные обсуждения и разъяснения вокруг процедуры отзыва Хачатурова считаем неэффективными — высокопоставленный источник из Еревана – «Интерфаксу»


Публичные обсуждения и разъяснения вокруг процедуры  отзыва Хачатурова считаем неэффективными.

Как  передает Арменпресс, так заявил  высокопоставленный источник  из Еревана   «Интерфаксу» в  ответ на просьбу  прокомментировать заявление  высокопоставленного дипломатического источника в Москве о том, что «прозвучавшие  из Еревана  заявления  о начале  процедуры замены  Генсека ОБДК непрофессиональны». 

"Считаем неэффективными публичные обсуждения и разъяснения по поводу устава, правил процедуры и других документов ОДКБ, которые нам хорошо известны, и в строгом соответствии с которыми Армения и выстраивает сотрудничество в рамках организации", - заявил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в Ереване.   

"С нашими российскими коллегами у нас конструктивный и содержательный диалог по всем направлениям двусторонней и многосторонней повестки дня, который осуществляется в духе армяно-российских союзнических отношений и по устоявшимся надежным каналам общения", - отметил собеседник агентства.

Ранее в МИД России заявили, что Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека ОДКБ.

Армения  предложила странам-партнерам ОБДК  начать процедуру замены  Генсека ОДКБ, о чем Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

«Это сугубо внутренний  процесс, и в рамках расследуемого в  Армении уголовного дела привлечен гражданин РА. Учитывая, что  речь идет о деле, касающемся лица, занимающего должность Генсека ОДКБ, придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной  работы Организации, Армения предложила  странам ОДКБ начать процедуру  замены Генерального секретаря. Армения  верна своему  обязательству укреплять и повышать мощь ОДКБ,  и  будет и впредь активно участвовать в совместных действиях в  этом направлении», - сказал он.

 

 

 

 

 

 

 




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