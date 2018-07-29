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Президент принял участие в церемонии закрытия «Севан Стартап Саммит 2018»


Президент Армении Армен Саркисян вечером 28 июля принял участие  в  церемонии закрытия «Севан Стартап Саммит 2018».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, до этого президент осмотрел территорию, ознакомился с условиями жизни, с учебными программами и конкурсами, организованными в  течение  недели, а также с планами на  будущее.  

Вечером, сидя  вокруг  костра, президент провел задушевную беседу  с участниками. Он отметил, что это встреча  с  поколением лидеров  21-го века, ибо в  21-ом веке основным ресурсом развития  государств являются знания, идеи, стартапы и приложения. «Мечтайте смело. Когда у  нас есть мечта, мы намечаем планы и упорным трудом достигаем цели, осуществляя свою мечту. Ломайте  стереотипы, открывайте то, чего никто раньше не замечал. Будьте  свободны в своих мыслях и представлениях, творите и не бойтесь ничего. Помните: если будете  верить себе и двигаться к  цели, вы станете тем, кем мечтаете», - сказал президент.

В ходе  церемонии закрытия «Севан Стартап Саммит 2018» Армен Саркисян приветствовал организацию мероприятия и пожелал ему  достичь международного значения – собрав в Армении всех интересующихся новационными технологиями и идеями. Он сообщил, что в  следующем году к призам прибавится еще один – приз президента  Армении, а  также специальный приз для  организаторов. Президент выразил готовность содействовать проведению мероприятия.

Цель «Севан Стартап Саммит 2018» - установление связей  между  инвесторами  и открытия  новых путей  сотрудничества. В  этом году на мероприятие  собрались 1000 предпринимателей из 35 стран – 120 стартап-команд, инвесторов, представителей венчурных фондов, бизнес-экспертов.

 

 




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