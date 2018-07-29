Президент принял участие в церемонии закрытия «Севан Стартап Саммит 2018»

Президент Армении Армен Саркисян вечером 28 июля принял участие в церемонии закрытия «Севан Стартап Саммит 2018».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, до этого президент осмотрел территорию, ознакомился с условиями жизни, с учебными программами и конкурсами, организованными в течение недели, а также с планами на будущее.

Вечером, сидя вокруг костра, президент провел задушевную беседу с участниками. Он отметил, что это встреча с поколением лидеров 21-го века, ибо в 21-ом веке основным ресурсом развития государств являются знания, идеи, стартапы и приложения. «Мечтайте смело. Когда у нас есть мечта, мы намечаем планы и упорным трудом достигаем цели, осуществляя свою мечту. Ломайте стереотипы, открывайте то, чего никто раньше не замечал. Будьте свободны в своих мыслях и представлениях, творите и не бойтесь ничего. Помните: если будете верить себе и двигаться к цели, вы станете тем, кем мечтаете», - сказал президент.

В ходе церемонии закрытия «Севан Стартап Саммит 2018» Армен Саркисян приветствовал организацию мероприятия и пожелал ему достичь международного значения – собрав в Армении всех интересующихся новационными технологиями и идеями. Он сообщил, что в следующем году к призам прибавится еще один – приз президента Армении, а также специальный приз для организаторов. Президент выразил готовность содействовать проведению мероприятия.

Цель «Севан Стартап Саммит 2018» - установление связей между инвесторами и открытия новых путей сотрудничества. В этом году на мероприятие собрались 1000 предпринимателей из 35 стран – 120 стартап-команд, инвесторов, представителей венчурных фондов, бизнес-экспертов.