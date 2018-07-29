Шахматист Сергей Мовсесян – победитель открытого чемпионата Чехии

Бывший член национальной сборной Армении по шахматам Сергей Мовсесян успешно выступил в открытом чемпионате Чехии.

Как передает Арменпресс, набрав 7,5 очков из 9 возможных, Мовсесян занял первое место. 2-7 места поделили участники, набравшие по 7 очков.

В открытом чемпионате Чехии приняли участие 150 шахматистов.