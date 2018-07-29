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Шахматист Сергей Мовсесян – победитель открытого чемпионата Чехии


Бывший член национальной  сборной  Армении по шахматам Сергей  Мовсесян успешно выступил  в открытом чемпионате Чехии.

Как  передает Арменпресс, набрав 7,5 очков  из 9 возможных, Мовсесян занял первое  место. 2-7 места  поделили участники, набравшие  по 7 очков.

В  открытом чемпионате Чехии приняли участие  150 шахматистов.




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