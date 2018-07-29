Боксер Гор Ерицян одержал 7-ю победу на профессиональном ринге

Член национальной сборной Армении Гор Ерцян остается непобедимым на профессиональном ринге.

Как передает Арменпресс, на состоявшемся в Сочи профессиональном вечере Ерицян в 8-раундной встрече померился силами с представителем Южной Африки, 40-летним Али Фунекой, который провел 53 боя на профессиональном ринге.

Ерицян победил соперника по очкам.

Ерицян одержал 7-ю победу на профессиональном ринге.