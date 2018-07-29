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Боксер Гор Ерицян одержал 7-ю победу на профессиональном ринге


Член национальной  сборной  Армении Гор Ерцян остается непобедимым на   профессиональном ринге.

Как  передает Арменпресс, на состоявшемся в Сочи профессиональном вечере  Ерицян в  8-раундной встрече померился силами с представителем Южной  Африки, 40-летним Али Фунекой, который провел 53 боя  на  профессиональном ринге.

Ерицян победил соперника по очкам.

Ерицян одержал 7-ю победу  на профессиональном ринге.

 

 




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