Маркос Пизелли стал автором голевого паса

Член национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли продолжает выступления в казахстанском клубе «Актобе».

Как передает Арменпресс, в 20 туре первенства Казахстана матч «Актобе» с «Акжаиком» завершился со счетом 1:1.

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли был в стартовом составе, играл в течение всего матча и стал автором голевого паса.

По итогам этого тура «Актобе» на 5 месте.