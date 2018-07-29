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Маркос Пизелли стал автором голевого паса


Член национальной  сборной  Армении по футболу Маркос Пизелли продолжает выступления в  казахстанском клубе «Актобе».

Как  передает Арменпресс, в 20 туре  первенства Казахстана матч  «Актобе»  с «Акжаиком»  завершился со счетом 1:1.

Полузащитник   национальной  сборной  Армении по футболу Маркос Пизелли был в  стартовом составе, играл в течение  всего матча и  стал автором голевого паса.

По итогам этого тура  «Актобе» на 5 месте.




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