Маркос Пизелли стал автором голевого паса
Член национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли продолжает выступления в казахстанском клубе «Актобе».
Как передает Арменпресс, в 20 туре первенства Казахстана матч «Актобе» с «Акжаиком» завершился со счетом 1:1.
Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли был в стартовом составе, играл в течение всего матча и стал автором голевого паса.
По итогам этого тура «Актобе» на 5 месте.
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