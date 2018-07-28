Армянская культура, памятники архитектуры, прекрасные пейзажи — Travelblog.lv открывает Армению во всем ее обаянии и сути

Армянская культура и искусство с ее уникальными традициями, песней и музыкой, архитектурными памятниками, прекрасными пейзажами были представлены в одном видеоролике. В результате сотрудничества посольства РА в Латвии (резиденция в Вильнюсе) и Travelblog.lv снят ролик, в котором открывается Армению во всем ее обаянии и сути. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД Армении.

При содействии Государственного комитета по туризму Армении и RadissonBluYerevan представители Travelblog.lv установили все возможное и невозможное на неделю - армянскую культуру и искусство с ее уникальными традициями, песней и музыкой, архитектурными памятниками, такими как церкви, монастыри и крест-камни и т. д.

«Чтобы увидеть и понять это, нужно посмотреть фильм, но чтобы обнаружить и восхититься сокровищам армянского мира, оставшимися вне камеры, нужно посетить саму Армению и увидеть ее собственными глазами», -говорится в сообщении министерства.