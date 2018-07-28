Военная полиция выявила случай похищения автомата

26 июля Военная полиция получила сообщение о том, что неизвестный похитил автомат АК-74,находящийся на балансе воинской части N Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в результате оперативно-разведывательных действий военной полиции 28 июля в районе 00.30 часов при въезде в армавирское село Норапат, в автомобиле «Фольксваген Гольф» обнаружены и доставлены в полицию 2 бывших контрактника упомянутой в/части. В багажнике обнаружен автомат.

Возбуждено уголовное дело, военнослужащий Г.Б. арестован.

Ведется следствие.