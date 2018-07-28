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Военная полиция выявила случай похищения автомата


26 июля Военная полиция получила сообщение о том, что неизвестный похитил  автомат АК-74,находящийся на балансе  воинской части N  Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в результате  оперативно-разведывательных действий  военной  полиции 28 июля в районе 00.30 часов  при въезде  в  армавирское  село  Норапат, в автомобиле  «Фольксваген Гольф» обнаружены и доставлены в  полицию 2 бывших контрактника упомянутой в/части. В багажнике обнаружен автомат.

Возбуждено уголовное дело, военнослужащий Г.Б. арестован.

Ведется следствие.




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