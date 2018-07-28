Генрих Мхитарян связывает с новым сезоном большие надежды

Полузащитник национальной сборной Армениии лондонского клуба ArsenalГенрих Мхитарян связывает с новым сезоном большие надежды.

«Возможно, мы больше не увидим того Мхитаряна, который играл в «Боруссии», поскольку я сейчас играю за Arsenal, у которого другая философия. Буду делать все для проведения моего лучшего сезона, забивая много голов и делая много голевых передач. Много работаю. Уверен – сезон будет успешным», - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.

В эти дни Arsenal проводит тренировки в Сингапуре.