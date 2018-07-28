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Генрих Мхитарян связывает с новым сезоном большие надежды


Полузащитник  национальной  сборной  Армениии лондонского клуба  ArsenalГенрих Мхитарян связывает с новым сезоном большие  надежды.

«Возможно, мы  больше  не  увидим того Мхитаряна, который играл в  «Боруссии», поскольку  я сейчас играю за Arsenal, у которого другая  философия.  Буду делать все для проведения  моего лучшего сезона, забивая много голов и делая много голевых передач. Много работаю. Уверен – сезон будет успешным», - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян.

В эти дни Arsenal проводит тренировки в  Сингапуре.




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