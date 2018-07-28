Президент Италии СерджиоМатарелла посетит Армению с государственным визитом

По приглашению президента Армении Армена Саркисяна 30 июля в Армению с двухдневным государственным визитом прибудет президент Италии СерджиоМатарелла вместе сдочерью Лаурой Матарелла.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в составе делегации, возглавляемой итальянским президентом,министр иностранных дел и международного сотрудничества ЭнцоМоавероМиланези, другие официальные лица.

В тот же день в президентском дворце Армении состоится официальная церемония встречи президента Италии, за которой последует приватная встреча президентов Армении и Италии Армена Саркисяна и СерджиоМаттарелла. Затем состоится заседание в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Состоится совместная пресс-конференция президентов Саркисяна и Матареллы.

В рамках визита президент Италии встретится с высшим руководством Армении, высокого гостя примет Его СвятейшествоВерховный Патриарх и Католикос Всех АрмянГарегин II.

Итальянская делегация также посетит Мемориал памяти жертв Геноцида армян и возложит цветы к памятнику невинных жертв.

Состоитсяцеремония открытия центра охраны армяно-итальянского культурного наследия с участием президентов Армении и Италии.