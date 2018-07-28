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В Москве проводятся акции против повышения пенсионного возраста


В Москве  проводятся акции против  повышения  пенсионного возраста.Как сообщает Арменпресс со ссылкой на  INTERFAX, участники акции принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу.

Организаторы  акций заявили, что собираются провести подобные акции и в других городах России.

В середине  июня правительство РФ  представило в  Госдуму законопроект, предусматривающий повышение  пенсионного возраста: для  мужчин – до 65 лет, для  женщин – 63. Ныне  пенсионный возраст для  мужчин 60 лет, для  женщин – 55.




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