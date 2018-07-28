В Москве проводятся акции против повышения пенсионного возраста.Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX, участники акции принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу.

Организаторы акций заявили, что собираются провести подобные акции и в других городах России.

В середине июня правительство РФ представило в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста: для мужчин – до 65 лет, для женщин – 63. Ныне пенсионный возраст для мужчин 60 лет, для женщин – 55.